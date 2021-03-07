Москва, , 20:59 — REGNUM Футболисты «Краснодара» в выездном матче двадцать первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили московскому «Спартаку». Встреча, завершившаяся со счётом 1:6, прошла 7 марта на стадионе в Москве.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Александр Соболев (дубль), Квинси Промес, Джордан Ларссон (дубль) и Эсекьель Понсе. У гостей мяч забил Юрий Газинский.

Отметим, что после двадцати одного матча в чемпионате России московский «Спартак» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков. Футболисты «Краснодара», в активе которых 31 баллов, находятся на восьмой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 7 марта футболисты «Тамбова» уступили московскому «Динамо» в выездном матче двадцать первого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 0:2.