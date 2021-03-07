Рим, , 20:48 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) будет сотрудничать со швейцарской компанией Adienne Pharma&Biotech для производства вакцины «Спутник V» в Италии. Об этом 7 марта сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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«Мы ведём переговоры с правительством Италии. Есть много регионов, с энтузиазмом относящихся к «Спутнику V», которые хотели бы производить его у себя», — сказал Дмитриев в интервью итальянскому телеканалу Rai 3.

Он добавил, что РФПИ начал сотрудничать со швейцарской компанией Adienne Pharma&Biotech в производстве «Спутника V» в Италии».

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была признана одной из лучших в мире.

Согласно результатам испытаний, опубликованных в авторитетном международном медицинском журнале The Lancet, препарат в ходе итоговой, третьей фазы исследований показал эффективность 91,6%. Для людей старше 60 лет эффективность составила 91,8%. Гуморальный иммунный ответ выработался у более чем 98% добровольцев, а клеточный иммунный ответ — у 100%.

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