Красногорск, 7 марта 2021, 20:45 — REGNUM По факту убийства женщины и трёх детей (8 лет и двое детей — два года) в подмосковном Ликино-Дулево возбуждено уголовное дело. Об этом 7 марта сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Московской области.
«Поступила информация (в правоохранительные органы) об обнаружении в квартире в г. Ликино-Дулево тел 45-летней женщины и троих детей.. — говорится в сообщении. — Возбуждено уголовное дело».
Отмечается, что следственно-криминалистическая группа незамедлительно выехала на место трагедии.
Ведется следствие.
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