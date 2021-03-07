Красногорск, , 20:45 — REGNUM По факту убийства женщины и трёх детей (8 лет и двое детей — два года) в подмосковном Ликино-Дулево возбуждено уголовное дело. Об этом 7 марта сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Московской области.

«Поступила информация (в правоохранительные органы) об обнаружении в квартире в г. Ликино-Дулево тел 45-летней женщины и троих детей.. — говорится в сообщении. — Возбуждено уголовное дело».

Отмечается, что следственно-криминалистическая группа незамедлительно выехала на место трагедии.

Ведется следствие.

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