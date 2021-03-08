8 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Дмитрий Красноухов, Александр Комаров, , 09:27 — REGNUM В первую неделю весны Свердловская область была переполнена дискуссиями разных уровней. Наибольший резонанс вызвало дело о педофилии, заведённое на заслуженного тренера, мастера спорта СССР. Но были и другие темы — например, обсуждалась вакцинация от COVID-19.

Средний Урал Иван Шилов © ИА REGNUM

Как заслуженного тренера обвинили в педофилии

Обвинение 83-летнего тренера по теннису Николая Р. в педофилии стало одним из самых обсуждаемых вопросов в Свердловской области 1—5 марта 2021 года. Такие темы крайне болезненны на Среднем Урале — в 2020 году здесь жестоко расправились с человеком, которого «в шутку» обвинили в сексуальных приставаниях (которых на самом деле не было). Возможно, и сейчас имеет место оговор, опасаются жители. Девочка заявила о педофилии после того, как тренер выгнал её с тренировки.

Алексей А. признаётся, что не заходит в лифт с детьми, так как опасается, что не сможет доказать, что не приставал к ним. А Лолита Н. написала: «Куда катится этот мир? Дети — уже не дети, а угроза?»

«Время, когда с детьми лучше не работать, так как даже видеосъёмка и видеозапись не будет учитываться в таких ситуациях», — считает Павел С.

Дело не прошло незамеченным мимо общественности. Жителей возмутило, что тренера оперативно отправили в СИЗО. Более того, по словам Николая Р., он поверил следователю и, не разобравшись в тексте, подписал заявление с признанием в якобы совершённом акте педофилии.

После общественного возмущения арестованному изменили меру пресечения на домашний арест. Следствие продолжает расследование уголовного дела и заявляет, что найдена вторая жертва тренера. Однако даже если тот действительно виновен, убедить общественность в этом будет нелегко.

«Так две «заявляльщицы» уже. Численностью давят на деда…» — уже пишут в соцсетях.

Об этом: Суд отпустил обвинённого в педофилии 83-летнего мастера спорта СССР из СИЗО

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Частный случай

Большое обсуждение вызвала тема реакции на прививку от COVID-19. Журналист Николай Курилов заявил, что у него сильно ухудшилось самочувствие после постановки вакцины.

«От Спутника получился слишком сильный удар по здоровью, который еще не окончился и до конца не оценен в плане последствий. 2 дня полноценной болезни после первого компонента. И после второго компонента — уже 5-й день», — написал Курилов.

Позже журналист описал свои симптомы. «5 дней последние оцениваю как средней тяжести грипп, — пишет он, — вечером (температура была уже около 39, трясло так, что ложку на стол трудно спокойно положить. Второй день — 38 градусов, ломота, тошнота, астения просто убивающая, как с сурового похмелья».

Коллеги пожелали журналисту выздоровления. Среди пишущих были и те, кто уже привился. «19 Февраля 2021 года сходил, поставил вакцину от коронавируса, никаких побочных действий нет!» — написал Илья М. Отметим также, что в случае Курилова не понятно, где, как и чем он заразился. Возможно, что его проблемы после вакцинации мало с ней связаны.

Впрочем, журналист не делает правила из своего случая. «Так и ковид кому-то нормально идет, а кому-то не очень», — добавляет Курилов.

Позже главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов заявил на брифинге, что с побочными эффектами от прививки больше сталкиваются молодые. «У пожилых, по всей видимости, организм более часто встречался с возбудителями и вирусами и поэтому, наверное, более крепкий», — допустил эпидемиолог.

Кто напал на корреспондента ИА REGNUM?

В последний рабочий день недели, 5 марта, трое неизвестных напали на корреспондента ИА REGNUM Дмитрия Красноухова. Это произошло в столовой «Вилка-Ложка» в самом центре Екатеринбурга. Мужчины вошли, мельком показали свои удостоверения и начали вытягивать Дмитрия из-за стола, а также завладели его ноутбуком. Они заявили гражданину, что он — «закладчик», угрожали расправой и требовали немедленно пройти с ними в машину.

Красноухов поднял шум, на который сбежались сотрудники столовой, и визитёры в растерянности ретировались. А затем гражданин написал заявление в полицию. Нападение на журналиста вызвало широкий резонанс. Сейчас обстоятельства произошедшего и причастных лиц устанавливают полиция и Следственный комитет. В прокуратуре и в Союзе журналистов (СЖ) взяли произошедшее на контроль. СЖ также готов оказать Красноухову поддержку, если окажется, что нападение связано с его профессиональной деятельностью.

В соцсетях, на форумах и в чатах мнения по поводу произошедшего высказаны самые разные. Коллеги журналиста из других СМИ сходятся в одном: нападение на представителей СМИ недопустимо. А вот в вопросе о том, кто причастен к произошедшему, мнения разделились. Одни считают, что это были настоящие оперативники, которые во время попытки захвата поняли, что ошиблись, и ушли, не доведя начатое до конца. Другие же полагают, что это скорее похоже на гопников. «Оперативники так топорно не действуют», — уверен один из уральских журналистов.

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