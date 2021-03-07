Минск, , 20:26 — REGNUM В Белоруссии на втором энергоблоке БелАЭС специалисты приступили к загрузке имитаторов тепловыделяющих сборок в реактор. Об этом 7 марта сообщили в министерстве энергетики республики.

«На втором энергоблоке БелАЭС началась загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок в корпус реактора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего будет загружено 163 имитатора.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года первый энергоблок строящейся в Гродненской области Белоруссии атомной электростанции был включен в объединённую энергосистему страны. На сегодня он уже выработал первый миллиард киловатт⋅часов электроэнергии.

В феврале Европарламентом была принята резолюция с требованием приостановить запуск Белорусской АЭС. Авторы документа, за который проголосовали 642 члена Европарламента, аргументировали своё требованием тем, что по поводу безопасности на БелАЭ «есть серьёзные опасения».