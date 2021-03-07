Москва, , 20:18 — REGNUM Доступ к информационным материалам, опубликованным ТАСС, телеканалом РБК и изданием «Взгляд», должна восстановить социальная сеть Facebook. Об этом 7 марта говорится в сообщении Роскомнадзора, размещенном в Telegram-канале ведомства.

В сообщении говорится, что письмо с требованием восстановить доступ к размещенной в официальных аккаунтах российских СМИ информации Роскомнадзор направил руководству компании Facebook.

Как передавало ИА REGNUM, посты со ссылками на статьи ТАСС и РБК от 18 февраля о задержании в Воронеже сторонников украинской радикальной группы «Маньяки. Культ убийц» (МКУ) ранее заблокировало руководство американской соцсети Facebook.

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