Киев, , 19:58 — REGNUM Депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа» считают, что оснований для применения санкций в отношении председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука у действующей власти нет, как нет и документального подтверждения этим основаниям.

Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев в эфире программы «Свобода слова».

Во время обсуждения этого вопроса политик подчеркнул, что действующая власть черпает основания для своих санкций из соцсетей.

«Если есть документы, свидетельствующие о финансировании терроризма, — дайте их. Пожалуйста, будем принимать такое же решение. Но я хочу подчеркнуть, что у вас нет информации по применению санкций, оснований для применения их в отношении Медведчука… Вы их черпаете из соцсетей», — отметил Гетманцев.

ИА REGNUM напоминает, что народный депутат Украины, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение действующим законом Украины «О санкциях» несостоятельны.

Санкции в отношении трех главных оппозиционных телеканалов Украины были введены 2 февраля, против Виктора Медведчука и его окружения — 19 февраля, по подозрению в якобы финансировании террористической деятельности. К настоящему моменту Совнацбез Украины до сих документально не подтвердил, на чем основаны ограничительные меры.