Амстердам, , 19:54 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублев обыграл Мартона Фучовича (Венгрия) в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в нидерландском Роттердаме.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу Рублева. Таким образом, Рублев завоевал свой восьмой титул АТР. Призовой фонд данного турнира составил € 1 117 900.

Как сообщало ИА REGNUM, Рублев подтвердил, что он будет участвовать в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии ATP-250 в Марбелье (Испания).

Кроме Рублева, в турнире в Марбелье сыграют такие теннисисты, как Стэн Вавринка из Швейцарии, итальянец Янник Синнер и представители Испании Пабло Карреньо-Буста и Алехандро Давидович Фокина. Турнир запланирован на период с 4 по 11 апреля.

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