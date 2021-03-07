Москва, , 19:53 — REGNUM Футболисты «Тамбова» в выездном матче двадцать первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили московскому «Динамо». Встреча, завершившаяся со счётом 0:2, прошла 7 марта на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Вячеслав Грулев и Никола Моро (пенальти).

Отметим, что после двадцати одного матча в чемпионате России московское «Динамо» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. Футболисты «Тамбова», в активе которых 13 баллов, находятся на шестнадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта футболисты «Сочи» в выездном матче двадцать первого тура РПЛ сыграли вничью с «Ростовом». Встреча прошла на «Ростов-Арене» и завершилась со счётом 0:0.

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