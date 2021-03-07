Кишинёв, , 19:41 — REGNUM В Молдавии за минувшие сутки выявили 647 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

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По данным министерства, за время пандемии в стране выявили 195 252 носителя коронавирусной инфекцией. Из них признаны медиками выздоровевшими 171 330 человек.

Отмечается, что за время пандемии в стране от COVID-19 скончались более 4,1 тыс. пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Молдавии выявили более 1600 носителей SARS-CoV-2.

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