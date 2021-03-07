Новокузнецк, Кемеровская область, , 19:38 — REGNUM Прокуратура взяла на контроль проведение проверки по факту возгорания в ночном клубе Новокузнецка. Об этом сообщает пресс-служба кемеровского регионального ведомства.

«Ночью 7 марта в Новокузнецке мужчина после конфликта в ночном клубе принёс туда бутылку с зажигательной смесью. Когда один из посетителей попытался выбить бутылку, она отлетела, произошло возгорание. Огонь потушили до приезда пожарных, посетителей эвакуировали. За медицинской помощью обратились два человека, им диагностированы ожоги, — уточнили в прокуратуре. — В настоящее время сотрудники полиции проводят процессуальную проверку, она находится на контроле прокуратуры Центрального района Новокузнецка».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по факту возгорания в ночном клубе Новокузнецка было возбуждено уголовное дело — по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

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