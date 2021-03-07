Женева, Швейцария, , 19:32 — REGNUM Общее число зарегистрированных инфицированных SARS-CoV-2 в мире достигло 116 135 492 человек, за последние сутки на планете Земля выявили 478 614 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит в воскресенье, 7 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 10 124 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 581 976.

Как передавало ИА REGNUM, накануне представители ВОЗ сообщали о выявлении в мире более 353 тыс. носителей SARS-CoV-2 за сутки.

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