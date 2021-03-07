7 марта 2021 | Время чтения 7 мин

Марьян Сидорив, , 20:36 — REGNUM В публичном пространстве министерство охраны здоровья Украины вовсю демонстрирует активные действия. Министр Максим Степанов даже встречается с послами G7 и обсуждает ключевые вопросы, «в частности: стратегию минздрава по борьбе с COVID-19, программу вакцинации украинцев, кампанию по популяризации вакцинации и дальнейшие планы по реформированию медицинской отрасли в целом». Жителей Украины Степанов тоже обнадеживает: «…вакцины достаточно. На сегодня у нас есть подтвержденные поставки вакцины AstraZeneca, американского Nonavax, китайского Sinovac, а также подтверждение по программе Covax, которое мы ожидаем в ближайшее время. Это также AstraZeneca, Pfizer и остальные вакцины, которые вошли в эту программу».

Шприц с набранной дозой вакцины Дарья Драй © ИА REGNUM

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов Moz.gov.ua

Смущает только то, что у Украины есть только «подтвержденные поставки», а не сама вакцина. С которой пока связаны в основном скандалы. У многих в памяти февральский эпизод, когда Государственное предприятие «Медицинские закупки» вело переговоры о приобретении китайской вакцины Sinovac Biotech по цене около $3 за дозу, но в дело вмешался министр Степанов. И, как сообщил Совет общественного контроля НАБУ, в ручном режиме министр остановил переговорный процесс и через фирму-посредника «Лекхим» закупил 1,9 млн доз вакцины по $17,85 за единицу. И ведь действительно интересно, куда и кому ушли 29 миллионов долларов, переплаченных Украиной в результате этого «чуда коммерческой смекалки».

Вакцина от коронавируса Sinovac Biotech Governo do Estado de São Paulo

Как известно, Украина отказалась от закупок российского «Спутника V», хотя с точки зрения качества, цены, логистики и условий хранения эта вакцина является оптимальной для украинского случая. Киев отказался и от размещения производства «Спутника» на своей территории, в Харьковской области, хотя такое производство могло бы максимально снизить остроту самой проблемы. Киев отказывается от российского препарата, ссылаясь на «войну с Россией». И даже не осознает, что количество летальных исходов ковида за год эпидемии уже более чем в два раза превысило количество «200-х» за семь лет конфликта на востоке страны.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» Тверскаяобласть.рф

В своей беззаветной борьбе с российскими вакцинами украинская власть основную ставку делает на бендеровское «Запад нам поможет». Но именно здесь пока происходит даже не «облом», а простое «динамо».

Европейская пресса сейчас не скрывает, что европейская стратегия вакцинации провалилась. И оплакивают несбывшуюся мечту: «В разгар кризиса все начали мечтать о том, что вся Европа — да что там, весь мир! — сплотится в деле разработки вакцины, которая поставит на службу человечеству самые передовые технологии XXI века. Однако национальный эгоизм, геостратегические рефлексы, неспособность политиков формулировать подход, выходящий за пределы представлений и чаяний их электората, или же попросту сомнения в эффективности прививок не дают мечте воплотиться в жизнь» (бельгийская L'Echo, 2 марта 2021 года).

Но, с другой стороны, многие в Европе приветствуют решение Италии, блокировавшей вывоз 250 тысяч доз вакцины производства британско-шведского концерна AstraZeneca в Австралию. Тем самым Италия стала первой страной ЕС, которая задействовала принятый в январе механизм контроля экспорта, согласно которому вакцина может быть вывезена из Европы только с предварительным на то разрешением. La Repubblica в восторге: «Это — однозначное объявление войны фармацевтическим гигантам, доселе пользовавшимся практически неограниченной властью». И всё чаще в европейских медиа встречается выражение «холодная война вакцин».

Ну и какое место в этой «войне» может занять Украина с ее нынешним подходом к самой проблеме закупки препарата? Разве что посидеть у порога с протянутой рукой — и набрасываться на возвраты. ЮАР, Польша и Германия отказались от индийского CoviShield, и украинский министр Степанов тут же летит в Пуне (Индия) забирать эти возвраты. Сама вакцина, по отзывам специалистов, не такая уж и плохая, но факт возврата не может не оставлять скептического осадка.

В настоящее время приходится признать, что ожидать «дружеской поддержки» Европы или международных организаций — это иллюзия. Уж сколько времени существует COVAX! Потенциал неимоверный: к инициативе присоединилось 165 стран, представляющих 60% населения планеты. И что? Только 24 февраля ЭТОГО года африканская Гана стала первой страной, получившей бесплатные вакцины против COVID-19 в рамках плана COVAX — 600 000 доз, при населении в 31,1 миллиона человек. Гуляй, рванина!

На днях помощь COVAXа получили и в Европе. В Молдавию пришло 14400 доз «АстраЗенеки». При населении от 2,6 до 4 миллионов человек. Но в Кишинёве хитрые. 26 февраля там зарегистрировали и российский «Спутник», причем «вопреки попыткам аппарата президента Молдовы помешать этому» (Игорь Додон, экс-президент Молдавии). Теперь у молдаван есть широко открытое окно возможностей, в отличие от доверчивой Украины.

Вакцина от коронавируса Oxford-AstraZeneca Gencat

Но Молдавия — это не Европа. А особую «трогательность» европейскому «динамо» в отношении Украины показывают именно в Евросоюзе.

Во вторник, 5 января 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с Путиным заявила, что она «открыта для идеи двустороннего сотрудничества с целью задействования европейских производственных мощностей (для российской вакцины)»

21 января глава администрации премьер-министра Виктора Орбана подтвердил, что и российский «Спутник», и вакцина Oxford-AstraZeneca получили зеленый свет от органов здравоохранения. И на следующий день венгры подписали договор на поставку двух миллионов доз «Спутника».

26 февраля Владимир Путин и канцлер Себастьян Курц в телефонном разговоре подробно обсудили усилия по сдерживанию распространения коронавируса, включая возможные поставки российской вакцины Sputnik V в Австрию, а также ее совместное производство.

28 февраля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна может использовать российскую вакцину против коронавируса Sputnik V даже без одобрения EMA, Европейского агентства по лекарственным средствам.

1 марта в чешском Кошице приземлился военный грузовой самолет с 200000 доз российской вакцины. Это была первая поставка из двухмиллионной партии, закупленной Словакией. Это второй (после Венгрии) случай в странах Европейского союза, когда используется вакцина, которая не была одобрена EMA.

В Евросоюзе прекрасно понимают, что попытки самостоятельных решений вакцинного обеспечения вполне понятны, но «искушение отмежеваться таит в себе зародыши новых кризисов, конфликтов, а в будущем ‑ и раскола» (El País, Испания). Поэтому там, похоже, приняли вынужденное решение легализовать «Спутник», и 4 марта в EMA заявили, что приступают «к оценке российской вакцины от коронавируса Sputnik V, поскольку блок стремится ускорить свою программу вакцинации». А на следующий день официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заметил, что «страны — члены ЕС с юридической точки зрения имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет предзаказов вакцин», хотя юридическая ответственность за последствия такого применения полностью ложится на страны, принявшие подобное решение.

По сути это означает, что «Спутник V» вошел на вакцинный рынок Европы и в процедуру его общеевропейской легализации. И если процесс будет успешно продолжаться, то вряд ли стоит сомневаться, что рынок Балкан и части центральноевропейских стран будет разделен между китайскими и российскими вакцинами. За исключением Украины, которой будет сложно убедить Москву в искренности, доброжелательности и желательности льгот в процессе вакцинного сотрудничества.

Хотя, скорее всего, этого не произойдет и Украина будет по-прежнему трепетно ожидать европейскую помощь. Хотя не практике ей останется рассчитывать только на Китай и Индию. Но там — никаких сантиментов, только бизнес. И не по злой воле: просто Пекин и Дели соревнуются в том, чтобы обеспечить вакциной своих соседей — Мьянма получает выгоду от пожертвований обоих гигантов, Бангладеш, Мальдивы и Бутан получили свои поставки из Индии, а жители Камбоджи вакцинируются исключительно китайским препаратом. Украина является для них отдаленным и неактуальным рынком. Особенно для Китая и особенно после украинских санкций на китайцев в истории с «Мотор Сичью».

Так что для Киева, скорее всего, всё будет очень дорого. Особенно если дозы покупать за семнадцать, вместо трех, долларов.