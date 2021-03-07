Марьян Сидорив, 7 марта 2021, 20:36 — REGNUM В публичном пространстве министерство охраны здоровья Украины вовсю демонстрирует активные действия. Министр Максим Степанов даже встречается с послами G7 и обсуждает ключевые вопросы, «в частности: стратегию минздрава по борьбе с COVID-19, программу вакцинации украинцев, кампанию по популяризации вакцинации и дальнейшие планы по реформированию медицинской отрасли в целом». Жителей Украины Степанов тоже обнадеживает: «…вакцины достаточно. На сегодня у нас есть подтвержденные поставки вакцины AstraZeneca, американского Nonavax, китайского Sinovac, а также подтверждение по программе Covax, которое мы ожидаем в ближайшее время. Это также AstraZeneca, Pfizer и остальные вакцины, которые вошли в эту программу».

Шприц с набранной дозой вакцины
Шприц с набранной дозой вакцины
Дарья Драй © ИА REGNUM
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов
Moz.gov.ua

Смущает только то, что у Украины есть только «подтвержденные поставки», а не сама вакцина. С которой пока связаны в основном скандалы. У многих в памяти февральский эпизод, когда Государственное предприятие «Медицинские закупки» вело переговоры о приобретении китайской вакцины Sinovac Biotech по цене около $3 за дозу, но в дело вмешался министр Степанов. И, как сообщил Совет общественного контроля НАБУ, в ручном режиме министр остановил переговорный процесс и через фирму-посредника «Лекхим» закупил 1,9 млн доз вакцины по $17,85 за единицу. И ведь действительно интересно, куда и кому ушли 29 миллионов долларов, переплаченных Украиной в результате этого «чуда коммерческой смекалки».

Вакцина от коронавируса Sinovac Biotech
Вакцина от коронавируса Sinovac Biotech
Governo do Estado de São Paulo

Как известно, Украина отказалась от закупок российского «Спутника V», хотя с точки зрения качества, цены, логистики и условий хранения эта вакцина является оптимальной для украинского случая. Киев отказался и от размещения производства «Спутника» на своей территории, в Харьковской области, хотя такое производство могло бы максимально снизить остроту самой проблемы. Киев отказывается от российского препарата, ссылаясь на «войну с Россией». И даже не осознает, что количество летальных исходов ковида за год эпидемии уже более чем в два раза превысило количество «200-х» за семь лет конфликта на востоке страны.

Вакцина от коронавируса «Спутник V»
Вакцина от коронавируса «Спутник V»
Тверскаяобласть.рф

В своей беззаветной борьбе с российскими вакцинами украинская власть основную ставку делает на бендеровское «Запад нам поможет». Но именно здесь пока происходит даже не «облом», а простое «динамо».

("Динамить» — не выполнять обещаний, обманывать надежды).

Европейская пресса сейчас не скрывает, что европейская стратегия вакцинации провалилась. И оплакивают несбывшуюся мечту: «В разгар кризиса все начали мечтать о том, что вся Европа — да что там, весь мир! — сплотится в деле разработки вакцины, которая поставит на службу человечеству самые передовые технологии XXI века. Однако национальный эгоизм, геостратегические рефлексы, неспособность политиков формулировать подход, выходящий за пределы представлений и чаяний их электората, или же попросту сомнения в эффективности прививок не дают мечте воплотиться в жизнь» (бельгийская L'Echo, 2 марта 2021 года).

Но, с другой стороны, многие в Европе приветствуют решение Италии, блокировавшей вывоз 250 тысяч доз вакцины производства британско-шведского концерна AstraZeneca в Австралию. Тем самым Италия стала первой страной ЕС, которая задействовала принятый в январе механизм контроля экспорта, согласно которому вакцина может быть вывезена из Европы только с предварительным на то разрешением. La Repubblica в восторге: «Это — однозначное объявление войны фармацевтическим гигантам, доселе пользовавшимся практически неограниченной властью». И всё чаще в европейских медиа встречается выражение «холодная война вакцин».

Ну и какое место в этой «войне» может занять Украина с ее нынешним подходом к самой проблеме закупки препарата? Разве что посидеть у порога с протянутой рукой — и набрасываться на возвраты. ЮАР, Польша и Германия отказались от индийского CoviShield, и украинский министр Степанов тут же летит в Пуне (Индия) забирать эти возвраты. Сама вакцина, по отзывам специалистов, не такая уж и плохая, но факт возврата не может не оставлять скептического осадка.

В настоящее время приходится признать, что ожидать «дружеской поддержки» Европы или международных организаций — это иллюзия. Уж сколько времени существует COVAX! Потенциал неимоверный: к инициативе присоединилось 165 стран, представляющих 60% населения планеты. И что? Только 24 февраля ЭТОГО года африканская Гана стала первой страной, получившей бесплатные вакцины против COVID-19 в рамках плана COVAX — 600 000 доз, при населении в 31,1 миллиона человек. Гуляй, рванина!

На днях помощь COVAXа получили и в Европе. В Молдавию пришло 14400 доз «АстраЗенеки». При населении от 2,6 до 4 миллионов человек. Но в Кишинёве хитрые. 26 февраля там зарегистрировали и российский «Спутник», причем «вопреки попыткам аппарата президента Молдовы помешать этому» (Игорь Додон, экс-президент Молдавии). Теперь у молдаван есть широко открытое окно возможностей, в отличие от доверчивой Украины.

Вакцина от коронавируса Oxford-AstraZeneca
Вакцина от коронавируса Oxford-AstraZeneca
Gencat

Но Молдавия — это не Европа. А особую «трогательность» европейскому «динамо» в отношении Украины показывают именно в Евросоюзе.

Во вторник, 5 января 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с Путиным заявила, что она «открыта для идеи двустороннего сотрудничества с целью задействования европейских производственных мощностей (для российской вакцины)»

21 января глава администрации премьер-министра Виктора Орбана подтвердил, что и российский «Спутник», и вакцина Oxford-AstraZeneca получили зеленый свет от органов здравоохранения. И на следующий день венгры подписали договор на поставку двух миллионов доз «Спутника».

26 февраля Владимир Путин и канцлер Себастьян Курц в телефонном разговоре подробно обсудили усилия по сдерживанию распространения коронавируса, включая возможные поставки российской вакцины Sputnik V в Австрию, а также ее совместное производство.

28 февраля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна может использовать российскую вакцину против коронавируса Sputnik V даже без одобрения EMA, Европейского агентства по лекарственным средствам.

1 марта в чешском Кошице приземлился военный грузовой самолет с 200000 доз российской вакцины. Это была первая поставка из двухмиллионной партии, закупленной Словакией. Это второй (после Венгрии) случай в странах Европейского союза, когда используется вакцина, которая не была одобрена EMA.

В Евросоюзе прекрасно понимают, что попытки самостоятельных решений вакцинного обеспечения вполне понятны, но «искушение отмежеваться таит в себе зародыши новых кризисов, конфликтов, а в будущем ‑ и раскола» (El País, Испания). Поэтому там, похоже, приняли вынужденное решение легализовать «Спутник», и 4 марта в EMA заявили, что приступают «к оценке российской вакцины от коронавируса Sputnik V, поскольку блок стремится ускорить свою программу вакцинации». А на следующий день официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заметил, что «страны — члены ЕС с юридической точки зрения имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет предзаказов вакцин», хотя юридическая ответственность за последствия такого применения полностью ложится на страны, принявшие подобное решение.

По сути это означает, что «Спутник V» вошел на вакцинный рынок Европы и в процедуру его общеевропейской легализации. И если процесс будет успешно продолжаться, то вряд ли стоит сомневаться, что рынок Балкан и части центральноевропейских стран будет разделен между китайскими и российскими вакцинами. За исключением Украины, которой будет сложно убедить Москву в искренности, доброжелательности и желательности льгот в процессе вакцинного сотрудничества.

Хотя, скорее всего, этого не произойдет и Украина будет по-прежнему трепетно ожидать европейскую помощь. Хотя не практике ей останется рассчитывать только на Китай и Индию. Но там — никаких сантиментов, только бизнес. И не по злой воле: просто Пекин и Дели соревнуются в том, чтобы обеспечить вакциной своих соседей — Мьянма получает выгоду от пожертвований обоих гигантов, Бангладеш, Мальдивы и Бутан получили свои поставки из Индии, а жители Камбоджи вакцинируются исключительно китайским препаратом. Украина является для них отдаленным и неактуальным рынком. Особенно для Китая и особенно после украинских санкций на китайцев в истории с «Мотор Сичью».

Так что для Киева, скорее всего, всё будет очень дорого. Особенно если дозы покупать за семнадцать, вместо трех, долларов.