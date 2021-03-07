Москва, , 19:29 — REGNUM Руководство американской соцсети Facebook заблокировало посты со ссылками на статьи ТАСС и РБК от 18 февраля о задержании в Воронеже сторонников украинской радикальной группы «Маньяки. Культ убийц» (МКУ).

В материалах информационных агентств сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли в Воронеже деятельность сторонников МКУ, которые были причастны к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств.

По данным следствия, эта группировка состояла из трех человек в возрасте 18, 19 и 33 лет, а также иных неустановленных лиц.

Руководство Facebook удалило посты на основе выводов, сделанных украинской фактчекинговой платформой StopFake, которая заявила, что задержанные якобы не связаны с неонацистами Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе оперативных действий у задержанных была изъята экстремистская литература, символика националистических организаций, а также холодное оружие, средства связи. В гараже одного из задержанных обнаружен предмет, схожий с минометной миной времен Великой Отечественной войны, он направлен на экспертизу.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 2 ст. 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, совершенное организованной группой»), ч.1 ст. 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК России.

По данным СК, молодые люди с помощью трафаретов наносили надписи экстремистского содержания на стены жилых домов в разных районах Воронежа. Также в рамках расследования дела об избиении 19-летнего воронежца задержан 26-летний член этой же экстремистской группировки.