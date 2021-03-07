Кемерово, , 19:28 — REGNUM В Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту возгорания в ночном клубе. Об этом сообщает региональное управление СКР.

В ведомстве уточнили, что сегодня, 7 марта, посетитель заведения, расположенного в Центральном районе Новокузнецка зашёл в помещение с ёмкостью с легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг её.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Согласно предварительной версии, у 22-летнего мужчины произошёл конфликт с сотрудниками охраны ночного клуба, после которого его вывели из помещения. Через некоторое время он вернулся с ёмкостью с легковоспламеняющейся жидкостью. Его попытались остановить, но горящий предмет выпал у него из рук, в помещении начался пожар. Посетители были эвакуированы, сотрудники заведения самостоятельно ликвидировали пожар. Поджигатель скрылся, но через несколько часов сам явился в правоохранительные органы. За помощью к медикам обратились два человека с ожогами.

Следователям предстоит установить мотив мужчины. Сейчас решается вопрос о задержании и избрании ему меры пресечения.