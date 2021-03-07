Москва, , 19:21 — REGNUM В Москве в Международный женский день ожидается аномальный холод, температура воздуха в столице будет ниже нормы на 2−3 градуса. Об этом 7 марта сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

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«Температура (в городе — прим. ИА REGNUM) будет ночью около 10 градусов мороза», — сказал Вильфанд.

Руководитель Гидрометцентра России добавил, что максимальная температура воздуха в Москве днем составит в диапазоне 3−5 градусов мороза.

Таким образом, отметил он, в Международный женский день температурный режим в столице будет на 2−3 градуса ниже нормы.

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил журналистам, что близкое к рекордному количество осадков выпадет 7 марта в разных районах Москвы и Подмосковья.

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