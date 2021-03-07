Скопье, , 19:24 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 7 марта сообщили о том, что за сутки в результате исследования 2259 образцов в стране выявили 333 носителя коронавируса. Еще 268 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 107 163 случая заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3195 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа 10 — за последние сутки. 94 729 пациентов выздоровели.

Лечение в стране проходят 9 239 человек — достигнув уровня в шесть тысяч, это число вновь стало возрастать. Рост числа выявленных случаев заражения связывают с распространением «британского» штамма коронавируса.

В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов в ночное время (после 21:00) запрещена.

В среду, 17 февраля, в стране началась вакцинация от COVID-19, однако участие в ней пока могут принять только медицинские работники: массовая вакцинация будет невозможна до прибытия в страну вакцин из Китая и России.

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