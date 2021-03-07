Москва, , 19:23 — REGNUM Инвестиции в инфраструктуру промышленных предприятий крайне актуальны в последнее время. Сейчас на слух общественности попал один крупнейших отечественных холдингов СИБУР, у дочерней компании которого 6 марта произошел инцидент с одним из резервных газопроводов в ХМАО. Эксперты WWF отметили, что возраст трубопровода «средний». СИБУР известен как один из лидеров по объемам инвестиционных программ в России, компания часто заявляет об 1 трлн рублей, вложенных в развитие нефтегазохимии в последние 10 лет. Но сколько от этой суммы занимают инвестиции в трубопроводную инфраструктуру, которая насчитывает несколько тыс км в СИБУРе?

Комментируя запрос ИА REGNUM, в компании отметили, что только в части строительства и реконструкции фонда трубопроводов СИБУР за последнее десятилетие реализовал более 10 проектов федерального значения. В общей сложности в запуск новых продуктопроводов и обновление действующих компания инвестировала более 100 млрд рублей, указывает представитель «СибурТюменьГаза».

В 2014 году, например, совместно с Новатэком, компания сообщила о завершении строительства крупнейших мощностей по производству, транспортировке и переработке ШФЛУ. Этот проект, в рамках которого был построен продуктопровод длиною 1100 км, позволил увеличить пропускные способности для доставки продукции газопереработки с ЯНАО и ХМАО — в крупнейший мировой центр нефтехимии, Тобольск.

Ситуация с газопроводом под Нижневартовском, произошедшая 6 марта, никак не вкладывается в общую статистику позитивных проектов СИБУРа, поэтому эксперты так осторожны в предположении причин.

Так, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил, что «безусловно ответственность за случившееся должна нести компания-владелец трубопровода, однако нередки случаи, когда подобное случает по природным или другим непредвиденным причинам».

В самом СИБУРе при этом указывают, что на экспертиза промышленной безопасности поврежденного участка была завершена в 2020 году, проводилась сертифицированной организацией и с использованием «самых современных методов внутритрубной диагностики». Никаких дефектов на данном участке трубы обнаружено не было, предписаний надзорных органов тоже не выносилось. Срок выданного сертификата, подтверждающего надлежащее состояние трубы, — 2023 г.

Окончательное решение в этом вопросе поставит экспертиза государственной комиссии.