Новосибирск, , 19:17 — REGNUM В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту убийства 17-летней девушки. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, сегодня, 7 марта, в одной из квартир дома по улице Кошурникова в Дзержинском районе Новосибирска было обнаружено тело девушки с множественными ножевыми ранениями.

«В ходе проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался 19-летний сожитель девушки, — уточнили в ведомстве. — После совершения преступления злоумышленник с места преступления скрылся, покинув территорию Новосибирской области».

Полицейским удалось оперативно установить его местонахождение в Кемерове. В настоящее время он задержан. Расследование уголовного дела продолжается.