Приштина, , 22:34 — REGNUM Глава косовской партии «Движение за самоопределение» и наиболее вероятный кандидат на пост премьер-министра Косово Альбин Курти 7 марта провел встречу с и.о. президента Косово, своей политической союзницей Вьосой Османи. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Темой встречи политиков стало предстоящее в скором времени формирование нового правительства, парламента и избрание президента в соответствии с результатами досрочных парламентских выборов 14 февраля, на которых партия Курти заняла первое место, получив 49,95% голосов, что позволит ей сформировать правительство после формирования коалиции с представителями этнических меньшинств.

По словам Курти, формирование государственных институтов произойдет в максимально короткие сроки, однако с соблюдением всех процедурных норм.

После того, как ЦИК Косово запретил «Движению за самоопределение» выставлять кандидатуру Курти на пост депутата (что не помешает ему стать премьер-министром — ИА REGNUM) Вьоса Османи заняла верхнюю строчку в списке кандидатов от «Самоопределения» и получила больше всего голосов — свыше 300 тысяч граждан Косово поддержали ее кандидатуру на пост депутата.

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