Новосибирск, , 19:10 — REGNUM В Новосибирской области начата доследственная проверка по факту пожара, в котором пострадали малолетние дети. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, что сегодня, 7 марта, в селе Плотниково произошёл пожар в двухквартирном доме. Дети, в возрасте 1,5 года, 2 и 5 лет, надышались дымом и были госпитализированы в больницу с отравлением. Они находились дома одни, без присмотра родителей.

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«Следственным отделом по городу Обь СУ СК РФ по Новосибирской области по данному факту организована доследственная проверка по факту халатности органов опеки. Семья состояла на учёте, как неблагополучная. В рамках проверки следователи установят, надлежащим ли образом осуществлялся профилактический контроль органами опеки за данной семьей», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.