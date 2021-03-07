Новосибирск, , 19:04 — REGNUM В селе Плотниково в Новосибирском районе Новосибирской области сегодня, 7 марта, пожарные спасли троих детей из горящего дома. Дети госпитализированы в больницу с отравлением. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

«Современный пожарный извещатель с GSM-модулем, установленный в двухквартирном доме, где проживала многодетная семья, своевременно передал сообщение в пожарную охрану. Это позволило пожарным спасти троих детей, которые находились одни без присмотра взрослых, и не допустить серьёзного повреждения жилья», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что на момент прибытия первых пожарных расчётов горела половина бревенчатого здания. В ходе разведки пожарные обнаружили троих детей, их эвакуировали из горящей квартиры при помощи спасательных устройств.

«Спасённые дети госпитализированы в медицинское учреждение с отравлением продуктами горения, — рассказали в МЧС РФ. — Во время ликвидации пожара, подошли родители, с их слов в доме без присмотра находились трое детей».

Причина пожара устанавливается.