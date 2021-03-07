Оберстдорф, , 19:01 — REGNUM Норвежский лыжник Йоханнес Клебо дисквалифицирован по итогам марафона в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия).

Российский лыжник Александр Большунов первым выкатывался на финиш, где его догонял Клебо.

Лыжники шли очень близко, Клебо коснулся рукой российского спортсмена. Оттолкнувшись рукой от норвежца после контакта, в результате чего Большунов сломал палку.

В итоге российский лыжник пропустил вперёд не только Клебо, но и ещё одного представителя Норвегии Эмиля Иверсена. Россия подала протест. После дисквалификации Клебо первым должен стать Иверсен, однако окончательные результаты пока не объявлены.

Как сообщало ИА REGNUM, масс-старт на 50 км классическим стилем стал заключительной гонкой чемпионата мира.

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