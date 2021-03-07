Берлин, , 18:51 — REGNUM Лыжник Александр Большунов (Россия) заплакал после сообщения о дисквалификации Йоханнеса Хёсфлота Клебо (Норвегия).

После инцидента на финише 7 марта собралось жюри, которое рассмотрело инцидент на финише. В итоге принято решение дисквалифицировать Клебо.

Большунов получит серебряную медаль ЧМ в Оберстдорфе (Германия) в гонке на 50 км. Об этом 7 марта сообщили в Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Таким образом, золото ЧМ получит Эмиль Иверсен (Норвегия), а III — его соотечественник Симен Хегстад Крюгер.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе борьбы за I место с Клебо Большунов сломал палку и финишировал третьим. Первым финишную черту пересёк Клебо.