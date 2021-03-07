Берлин, 7 марта, 2021, 18:45 — ИА Регнум. Лыжник Александр Большунов (Россия) получит серебряную медаль ЧМ в Оберстдорфе (Германия) в гонке на 50 км. Об этом 7 марта сообщили в Международной федерации лыжного спорта (FIS).

(сс)Granada Александр Большунов

Таким образом, золото ЧМ получит Эмиль Иверсен (Норвегия), а III место — его соотечественник Симен Хегстад Крюгер.

I место сразу после гонки получил Йоханнес Клебо (Норвегия), но его дисквалифицировали из-за инцидента со сломанной палкой Большунова.