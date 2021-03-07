Вашингтон, , 18:44 — REGNUM Принц Гарри и его супруга Меган Маркл «начали войну» против британской королевской семьи, сообщает 7 марта The Sunday Times со ссылкой на источники в Букингемском дворце.

Отмечается, что в интервью американской телеведущей Опре Уинфри принц Гарри и Маркл допустили критические высказывание в отношении королевской семьи.

По данным источников, дворец и члены королевской семьи намерены «с достоинством молчать», не комментируя содержание интервью.

Вместе с тем не исключается возможность ответных действий, если в интервью прозвучат обвинения в адрес конкретных лиц.

Напомним, что сразу после первого рекламного трейлера интервью, которое должны показать уже в это воскресенье, 7 марта, сотрудники Букингемского дворца обвинили Меган в издевательствах.

Газета The Times опубликовала письмо, где утверждается, что на герцогиню поступали жалобы еще в то время, когда она формально считалась высокопоставленным членом королевской семьи.