Озёрск, Челябинская область, , 18:47 — REGNUM В Озёрске (Челябинская область) поздравили участниц стройотрядов, работающих на стройке «Мирный атом», с Международным женским днём. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель строительного направления «Российских студенческих отрядов» Юрий Болдырев.

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Торжество в честь праздника стало «финальным аккордом» проходящей стройки. Девушки работали плечом к плечу с молодыми строителями, за прошедшее время они стали дружной командой.

«От души, искренне поздравили девушек. Подарили открытки и цветы, сказали тёплые слова», — сказал Болдырев.

По его словам, представительницам прекрасного пола было очень приятно, что им уделили такое внимание. Девушки, обычно одетые в рабочую форму, предстали перед строителями в нарядных одеждах.

К слову, чаще всего такие стройки выпадают студентам на летнее время, и в этом случае в стройотрядах переносят Новый год, 23 февраля и 8 марта на летние даты, добавил Болдырев. В 2021 году же удалось провести все праздники по традиционному календарю.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта празднуется Международный женский день.