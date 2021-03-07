Новосибирск, , 18:36 — REGNUM В Новосибирской области на начало 2020 года проживали 1496 тыс. женщин — 53% от общего числа жителей региона. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Следите за развитием событий в трансляции: «Международный женский день 8 марта — все новости»

Региональный орган статистики уточняет, что за 2019 год численность жительниц Новосибирской области увеличилась более чем на 2 тысячи — на 0,2%.

«Городских жительниц в регионе значительно больше, чем сельчанок, их доля составляет 80% от общей численности населения. Средний возраст жительницы области — 42 года, а средняя продолжительность жизни составляет 77 лет», — отмечает Новосибирскстат.

В числе женщин региона 1533 долгожительницы, чей возраст 95 лет и более.

На каждую 1000 мужчин приходилось 1148 женщин. Численный перевес достигается за счет женщин старших возрастных групп.