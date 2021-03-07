Псков, , 18:32 — REGNUM В церкви Анастасии Узорешительницы в центре Пскова 8 и 9 марта пройдет прощание с писателем, критиком и литературоведом Валентином Курбатовым. Об этом сообщается 7 марта на сайте псковского отделения Союза писателей России.

«Проститься с усопшим можно будет … 8 марта с 13:00 (совпадает с московским) до 19:00, 9 марта с 9:00 до 19:00», — говорится в сообщении.

Отмечается, 10 марта 2021 года в храме святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в Кузнецах состоится отпевание Валентина Яковлевича Курбатова.

Как передавало ИА REGNUM, 81-летний литературный критик, член Союза писателей России, прозаик и литературовед Валентин Курбатов скончался в Пскове 6 марта.

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