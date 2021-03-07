Бухарест, , 18:13 — REGNUM На территории Румынии за минувшие сутки выявили свыше 3,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 7 марта сообщает агентство Agerpres со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском правительстве.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 3288 случаев заражения SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 828 283.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Румынии достигло 20 900.

Напомним, днем ранее в Румынии за 24 часа было выявлено более 4 тыс. новых носителей коронавируса.