Подгорица, 7 марта 2021, 18:15 — REGNUM Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич 7 марта заявил, что, если бы он был во главе правительства Черногории в 2008 году, то никогда бы не признал независимости Косово.
В интервью для сербского издания «Blic» политик заявил, что часть жителей Боснии и Герцеговины воспринимает косовский вопрос очень эмоционально и считают Косово неотчуждаемой частью Сербии.
Черногория признала независимость Косово 9 октября 2008 года, через полгода после провозглашения независимости Косово 17 февраля 2008 года. Напомним, в декабре 2020 года премьер-министром Черногории стал албанец Дритан Абазович.
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