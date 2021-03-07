Подгорица, , 18:15 — REGNUM Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич 7 марта заявил, что, если бы он был во главе правительства Черногории в 2008 году, то никогда бы не признал независимости Косово.

В интервью для сербского издания «Blic» политик заявил, что часть жителей Боснии и Герцеговины воспринимает косовский вопрос очень эмоционально и считают Косово неотчуждаемой частью Сербии.

Здравко Кривокапич «Если бы я был премьер-министром Черногории в то время, когда Черногория еще не признала Косово, я бы никогда не позволил этому произойти. Но все окончилось до того, как я попал в правительство и до формирования этого правительства».

Черногория признала независимость Косово 9 октября 2008 года, через полгода после провозглашения независимости Косово 17 февраля 2008 года. Напомним, в декабре 2020 года премьер-министром Черногории стал албанец Дритан Абазович.

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