Подгорица, 7 марта, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич 7 марта заявил, что если бы он был во главе правительства Черногории в 2008 году, то никогда бы не признал независимости Косово.

SRBIN.info Здравко Кривокапич

В интервью для сербского издания «Blic» политик заявил, что часть жителей Боснии и Герцеговины воспринимает косовский вопрос очень эмоционально и считает Косово неотчуждаемой частью Сербии.

Здравко Кривокапич «Если бы я был премьер-министром Черногории в то время, когда Черногория еще не признала Косово, я бы никогда не позволил этому произойти. Но все окончилось до того, как я попал в правительство, и до формирования этого правительства».

Черногория признала независимость Косово 9 октября 2008 года, через полгода после провозглашения независимости Косово 17 февраля 2008 года.