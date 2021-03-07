Новосибирск, , 18:10 — REGNUM В Новосибирске военнослужащие устроили мини-концерт для старшей операционной сестры военного госпиталя, в годы Великой Отечественной войны участвовавшей в Сталинградской битве и воевавшей в составе Украинского фронта Натальи Некрасовой. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Военнослужащие ЦВО устроили персональный мини-концерт для ветерана в Новосибирске Пресс-служба Центрального военного округа

«Военнослужащие военного духового оркестра соединения специального назначения во дворе Натальи Никитичны провели персональный концерт, в котором звучали знаменитые произведения времён Великой Отечественной войны такие как: «Катюша», «Венский вальс», «Лебединая песня». В завершении концерта по просьбе дорогого ветерана военные музыканты исполнили песню композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы», — уточнили в ЦВО.

Отметим, что в этом году Наталье Никитичне Некрасовой исполнилось 98 лет. Она закончила войну в Румынии, где со своим будущим мужем, Героем Советского Союза, Николаем Васильевичем Некрасовым отпраздновали свадьбу в День Победы.