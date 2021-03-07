Берлин, , 18:02 — REGNUM Лыжник Александр Большунов (Россия) не пойдет на церемонию награждения победителя и призеров марафона в рамках ЧМ в Оберстдорфе (Германия), т.к. не согласен с поведением соперников и результатами.

«…Понятно, что дисквалифицировать могут только меня, никого другого. Я даже не хочу идти на церемонию награждения», — отметил российский лыжник в эфире «Матч ТВ».

7 марта Большунов занял III место и завоевал бронзу по итогам гонки на 50 км, победителем стал Йоханнес Клебо (Норвегия), на II месте — его соотечественник Эмиль Иверсен.

Большунов шел первым, но на финишной прямой сломал палку и пропустил вперед норвежцев. Российская сторона уже подала протест.

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