Приштина, , 18:03 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 7 марта сообщили, что за сутки в результате обследования 4193 образцов в крае выявили 548 носителей коронавируса.

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Уже неделю в Косово отмечается рост числа ежедневно выявляемых носителей коронавируса. Ещё 301 человек признан излечившимся от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

По официальным данным, всего в Косово выявлены 73 048 случаев заражения коронавирусом. 61 986 пациентов уже здоровы. 1649 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли девять пациентов с COVID-19. Лечение проходят 9413 человек. Наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.

Глава Национального института общественного здравоохранения Косово Насер Рамадани 25 февраля 2021 г. заявил, что отсутствие вакцины от COVID-19 может вызвать третью волну эпидемии в крае. Однако февраль уже закончился, а время прибытия вакцины в страну до сих пор точно не закреплено. Ожидается, что первые 100 тыс. доз прибудут до начала июня.

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