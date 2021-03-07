Берлин, 7 марта, 2021, 17:58 — ИА Регнум. В интернете появилось видео инцидента с участием лыжника Александра Большунова (Россия) и Йоханнеса Клебо (Норвегия) на финише марафона на ЧМ в Оберстдорфе (Германия). Об этом 7 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лыжные палки

https://twitter.com/Eurosport_RU/status/1368568538005442560

В гонке Большунов занял III место и взял бронзу. Победу одержал Клебо, а его соотечественник Эмиль Иверсен — на II месте. Большунов, шедший первым, на финишной прямой сломал палку и пропустил вперед норвежцев.

Российская сторона подала протест в связи с данным эпизодом.