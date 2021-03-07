Винница, Украина, 7 марта 2021, 17:55 — REGNUM На Украине произошло крупное дорожно-транспортное происшествие — дизельпоезд столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2106. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) по Винницкой области.
Инцидент произошел в воскресенье, 7 марта, в городе Виннице. По последним данным, в результате аварии пострадал один человек.
«Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на нерегулируемом железнодорожном переезде по Железнодорожной улице в г. Виннице», — говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели передали травмированного мужчину бригаде экстренной медицинской помощи.
В настоящее время выясняются причины происшествия.
Как передавало ИА REGNUM, 1 марта во Львовской области Украины попал в ДТП депутат Верховной рады Александр Дубинский.
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