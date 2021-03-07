Белград, 7 марта 2021, 18:02 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 6 марта в интервью для боснийского телеканала TV Face рассказал о переговорах с Евросоюзом о получении вакцин от COVID-19.
Напомним, Сербия предоставила Северной Македонии 8 тысяч доз вакцины от COVID-19, что позволило стране начать вакцинацию медицинского персонала. Массовая вакцинация в Северной Македонии начнется после прибытия 300 тысяч доз вакцины из Китая и России.
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