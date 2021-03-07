Прага, , 17:30 — REGNUM Власти Чехии запретили проведение митинга против антикоронавирусных ограничений в центре столицы Праги. Об этом сообщили в полиции Чехии.

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Отмечается, что причиной запрета стало то, что участники не носили респираторы и не соблюдали социальную дистанцию.

Инициаторами демонстрации стали активисты организации Chcípl PES, им удалось собрать на митинг порядка 100 человек

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта правительство Чехии приняло решение, согласно которому все сотрудники, работающие не дистанционно, будут протестированы на наличие коронавирусной инфекции прямо на своих рабочих местах.

Согласно решению правительства, организации, где трудятся более 250 сотрудников, должны будут начать тестирование в среду, 3 марта. До 12 марта они должны полностью проверить персонал на коронавирус и подать эти данные в министерство здравоохранения.