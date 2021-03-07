Липецк, 7 марта 2021, 17:24 — REGNUM В Липецке 5 марта девятиклассники МБОУ Гимназия №12 «Гармония», участвовавшие во всероссийском конкурса для школьников «Большая перемена», поздравили учителей с грядущим праздником 8 марта.
Следите за развитием событий в трансляции: «Международный женский день 8 марта — все новости»
Как сообщил портал «Вести-Липецк», ученики 9 «А» класса подготовили концерт для классной руководительницы и других учителей и украсили класс.
Поздравление стало сюрпризом для педагогов. Классная руководительница также вместе с мальчиками класса подготовила для школьниц подарки, а руководство школы в предпраздничный день сократило уроки.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава Липецкой области наградил победителей конкурса «Большая перемена»