Приштина, , 17:27 — REGNUM В ЦИК Косово 6 марта сообщили о том, что ныне возглавляющая МИД Косово представительница Альянса за будущее Косово Мелиза Харадинай-Стубла воспользовалась «родственными связями» для того, чтобы получить депутатское кресло.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, были опубликованы видео-записи с избирательных участков, доказывающие, что муж политика якобы подкупил двух членов ЦИК, чтобы те переписали голоса в пользу двух других представителей Альянса Харадинай-Стубле.

Представители демократической партии Косово потребовали немедленного пересчета голосов на всех избирательных участках, где были замечены махинации с избирательными бланками, а также расследования случаев таких махинаций прокуратурой.

Напомним, 14 февраля в Косово прошли досрочные парламентские выборы, уверенную победу на которых одержала партия «Движение за самоопределение», получившая свыше 50% голосов.

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