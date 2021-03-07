Вена, , 17:20 — REGNUM В связи с расследованием смерти жителя Австрии и заболевания другого после прививки от COVID-19 принято решение приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca из одной партии. Об этом, как передает портал News Break, сообщило 7 марта Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения (BASG) страны.

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«BASG получило информацию о двух инцидентах, связанных с вакцинацией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что случаи произошли в районной клинике Zwettl в провинции Нижняя Австрия. Так, одна женщина скончалась из-за «тяжелого нарушения свертываемости крови». Кроме того, еще одна женщина, у которой развилась тромбоэмболия легочной артерии, сейчас идет на поправку.

Отмечается, что доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией в настоящее время нет.

Как передавало ИА REGNUM, 5 марта австрийский канцлер Себастьян Курц на пресс-конференции заявил, что власти Австрии смогут рассмотреть вопрос приобретения российской вакцины «Спутник V» в случае, если её одобрит Европейское агентство лекарственных средств.

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