Калининград, , 16:58 — REGNUM На заявление польского генерала Вальдемара Скшипчака, который описал сценарий возможной войны между НАТО и Россией за Калининградскую область, отреагировал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

По его словам, стратегированием того, какие танки по какой брусчатке будут ехать и кто куда будет вторгаться, не стоит заниматься.

«Не надо (жителям РФ — прим. ИА REGNUM) отвлекаться на комплексы и нарративы мышления отдельных польских генералов, — отметил Алиханов в комментарии изданию «Комсомольская правда». — Тем более, находящихся в отставке».

Он отметил, что Россия ничего плохого своим соседям не желает, поэтому российскую сторону сложно обвинять в агрессивном поведении.

Напомним, ранее издание Defence 24 обнародовало статью, автором которой стал экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Бывший высокопоставленный военный в публикации рассмотрел один из сценариев войны между НАТО и РФ, в частности боевые действия в районе Калининградской области.

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