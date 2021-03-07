Москва, , 16:57 — REGNUM Министры иностранных России и Люксембурга Сергей Лавров и Жан Ассельборн обменялись поздравительными телеграммами по случаю 130-летия установления дипломатических отношений. Об этом 7 марта сообщается на сайте МИД РФ.

Так, в послании Лаврова в том числе отмечается, что в середине XIX века Россия выступила одним из гарантов независимости и нейтралитета Великого Герцогства, на протяжении ряда лет представляла интересы Люксембурга на международной арене.

«Именно тогда между двумя странами установилось глубокое доверие и были заложены основы уважительных отношений, взаимовыгодного сотрудничества и дружбы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года Госдума ратифицировала протокол к соглашению между Россией и Люксембургом об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 28 июня 1993 года. Корректировки касаются увеличения налога у источника в отношении дивидендов и процентов до 15%, как и в случае с Кипром и Мальтой.

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