Нижневартовск, Югра, , 16:57 — REGNUM В Югре ликвидировали пожар, возникший в результате порыва продуктопровода АО «СибурТюменьГаз» на реке Обь в Нижневартовском районе. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

На данный момент ведётся контроль давления на месте повреждения, заявил на заседании рабочей группы при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций правительства ХМАО генеральный директор АО «СибурТюменьГаз» Александр Тепляков.

Он также сообщил, что по данному двухниточному продуктопроводу производится перекачка пропан-бутановых фракций. В соответствии с экспертизой промышленной безопасности его резервная нитка, где зафиксировано возгорание, может использоваться до 1 апреля 2023 года.

По заявлению начальника главного управления МЧС по ХМАО Сергея Антонова, данное возгорание квалифицируется как технологическое происшествие, последствия которого компания ликвидирует самостоятельно.

В настоящее время на месте пожара работает оперативная группа, в которую включены специалисты Росприроднадзора, Ростехнадзора. Ведётся отбор проб поверхностных вод для оценки ущерба окружающей среде.

Напомним, возгорание произошло 6 марта 2021 года в результате прорыва продуктопровода в акватории реки Обь. Пострадал один человек, получивший лёгкие ожоги

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