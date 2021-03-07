Волгоград, , 16:51 — REGNUM Двух болельщиков, которые вышли на поле стадиона во время матча «Ротор» — «Химки» в Волгограде, арестовали на 10 суток, им запрещено 3 года посещать футбольные турниры. Об этом 7 марта сообщили пресс-службе ГУМВД РФ по области.

Встреча между футбольными клубами волгоградским «Ротором» и подмосковными «Химками» состоялась 6 марта и завершилась вничью — 0:0.

«10 суток ареста и запрет на посещение матчей на 3 года назначено судом двоим фанатам за нарушение порядка проведения спортивных мероприятий», — отметили в полиции.

Напомним, что матч 21 тура ЧМ между командами «Ротор» и «Химки» в Волгограде был приостановлен из-за двух нетрезвых мужчин, которые перешли поле стадиона.

«Во время проведения матча жители Красноармейского района в возрасте 18 лет и 37-летний перелезли через ограждение и перешли поле. Игра была остановлена судьей», — сообщили в пресс-службе.

По данным полиции, от мужчин пахло алкоголем.