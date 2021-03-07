Абу-Даби, 7 марта, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вероника Кудерметова нанесла поражение Анастасии Павлюченковой (Россия) в I круге турнира WTA в Дубае. Встреча завершилась — 7:6 (7:3), 6:2. Об этом 7 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

si.robi Вероника Кудерметова

У победительницы — 9 эйсов, 3 двойные ошибки, 4 реализованных брейк-поинта из 6. У соперницы — 1 эйс, 3 двойные ошибки, 2 брейк.

В следующем круге Кудерметова стретится с Белиндой Бенчич (Швейцария).

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships прохощдит в Дубае (ОАЭ). Призовой фонд турнира — 1 835 490 долларов.