Лас-Вегас, США, , 16:39 — REGNUM Американского бойца смешанных единоборств Алджамейна Стерлинга после боя с российским спортсменом Петром Яном на турнире UFC в Лас-Вегасе доставили в больницу. Об этом сообщили в команде в команде Стерлинга.

«Алджамейн сейчас в больнице. Он плохо себя чувствует», — сообщил ТАСС представитель спортсмена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский боец MMA Пётр Ян был дисквалифицирован в поединке со Стерлингом из-за удара коленом в партере в четвертом раунде поединка на турнире UFC 259.

По словам самого Яна, он следил за руками своего оппонента, которые тот оторвал от настила октагона, так как знает правила.

«На видео будет видно, как он поднял руки с земли, я не видел, что он сидит на коленке, я думал, что он на корточках», — добавил российский спортсмен.

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) намерен организовать бой-реванш.

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