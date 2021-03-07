Рим, , 16:37 — REGNUM Футбольный клуб «Рома» одолел «Дженоа» в матче 26 тура чемпионата Италии. Встреча в Риме на Олимпийском стадионе завершилась — 1:0 в пользу хозяев поля. Об этом 7 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единственный гол в игре забил на Джанлука Манчини на 24 мин.

Теперь «Рома» (50 очков) поднялась на IV место в таблице серии А, генуэзцы (27 очков) — на 13 месте.

Манчини — воспитанник клуба «Фиорентина». В 2015 г. подписал свой первый профессиональный контракт с клубом «Перуджа». Затем стал игроком «Аталанты». Сумма трансфера — 800 тыс. евро.

17 июля 2019 г. на правах аренды перешёл в «Рому» с возможным правом выкупа за €13 млн.