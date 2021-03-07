Екатеринбург, , 16:32 — REGNUM Футбольные клубы «Урал» (Екатеринбург) и «Уфа» сыграли вничью в матче 21 Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Екатеринбурге завершилась — 0:0. Об этом 7 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Уфа» играла вдесятером с 14 мин из-за удаления Парфе Бизоза (красная карточка).

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Александр Кудрявцев и Андрей Гурбанов.

Теперь «Урал» (23 очка) занимает 12 место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (14 очков) — на 14 строчке. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (42 очка).